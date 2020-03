Poste Italiane: limitare l’invio di posta massiva

CALENZANO – A Calenzano l’ufficio postale di Settimello è chiuso mentre quello di via Battisti è aperto dalle con orario 8.30/13.30 il lunedì, mercoledì e venerdì – tel. 055 881 153. Poste Italiane chiede di limitare le spedizioni in particolare quelle di corrispondenza non a firma (Posta Massiva, Posta4 pro, Posta1pro, Posta Time, Posta Contest1, Posta Contest4Billing Mail e Posta Light in tutte le loro versioni e modalità di erogazione) nel periodo compreso fra lunedì 23 marzo fino a venerdì 27. E’ garantita la consegna della posta in tutto il territorio comunale. Le pensioni di aprile verranno accreditate il 26 marzo. Chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti, dovrà recarsi agli sportelli secondo la turnazione alfabetica comunicata da Poste.

Per le raccomandate e altri prodotti analoghi, nel caso in cui il destinatario sia assente verrà lasciato avviso di giacenza per un periodo che viene esteso a 60 giorni.

Sul sito www.poste.it sono riportati in modo costante tutti gli aggiornamenti sulla situazione nonché sulle misure assunte, la loro eventuale modifica e/o revoca.