Potatura degli alberi in via Pistoiese, domenica 20 marzo chiusa la direttrice in uscita città

FIRENZE – Prosegue la potatura delle alberature in via Pistoiese. Domenica 20 marzo le operazioni interesseranno il tratto tra via del Granchio e via dell’Osteria con un divieto di transito sulla direttrice in uscita città. Il provvedimento sarà in vigore in orario 9-18.30. Previsto anche un senso unico in via Cocco (verso via di Brozzi), in via di Brozzi (verso via dell’Osteria), in via dell’Osteria (verso via Pistoiese).

Itinerari alternativi per l’uscita città: per i veicoli fino a 35 quintali da via del Granchio-largo del Ranocchietto-via del Luccio-via dell’Osteria. Per i mezzi superiori ai 35 quintali da viale Gori-via Martucci-via Basili-via del Palagio degli Spini-via Pratese. Itinerari alternativi per via di Brozzi (ingresso città): via dell’Osteria-via Pistoiese interna-via Umbria-via Lucania-via Veneto-via Pistoiese-via dell’Osteria-via di Cocco. Il provvedimento sarà replicato domenica 27 marzo.