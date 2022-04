Potature in via Pistoiese, domenica 3 aprile chiusa la direttrice in uscita città tra via del Fossetto e la rotatoria di San Donnino

FIRENZE – In dirittura di arrivo le operazioni di potatura delle alberature in via Pistoiese. Oggi, domenica 3 aprile, sulla direttrice uscita città interessano il tratto da via Campania alla rotatoria di San Donnino. Nello specifico dei provvedimenti in orario 9-18.30 scatterà la chiusura della direttrice uscita città da via del Fossetto alla rotatoria di […]

FIRENZE – In dirittura di arrivo le operazioni di potatura delle alberature in via Pistoiese. Oggi, domenica 3 aprile, sulla direttrice uscita città interessano il tratto da via Campania alla rotatoria di San Donnino. Nello specifico dei provvedimenti in orario 9-18.30 scatterà la chiusura della direttrice uscita città da via del Fossetto alla rotatoria di San Donnino. Previsto inoltre un senso unico in via di Brozzi da via del Fossetto verso via di Sotto. Itinerario alternativo per raggiungere via di Brozzi per i veicoli fino a 35 quintali: via Pistoiese-via del Fossetto-via di Brozzi-rotatoria di San Donnino. Percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali in uscita città: viale Gori-via Martucci-via Basili-via del Palagio degli Spini-via Pratese-via Lucchese-via del Cantone-via Curzio Malaparte.