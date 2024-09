Potenziati i servizi di assistenza infermieristica domiciliare della Misericordia di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Grazie al Bando “I Care 2024” di Publiacqua Spa, per tutto il mese di settembre 2024 la Misericordia di Sesto Fiorentino (nella foto l’inaugurazione dell’ambulanza di domenica scorsa) beneficerà di una unità infermieristica in più per rafforzare i servizi domiciliari che già svolge in maniera costante. In particolare l’infermiera, messa a disposizione […]

SESTO FIORENTINO – Grazie al Bando “I Care 2024” di Publiacqua Spa, per tutto il mese di settembre 2024 la Misericordia di Sesto Fiorentino (nella foto l’inaugurazione dell’ambulanza di domenica scorsa) beneficerà di una unità infermieristica in più per rafforzare i servizi domiciliari che già svolge in maniera costante. In particolare l’infermiera, messa a disposizione dalla Vincent Orazio Società Cooperativa e il cui costo verrà completamente coperto proprio dal bando di Publiacqua spa, svolgerà in orario 8–12 servizio di iniezioni, terapie infusionali, elettrocardiogrammi e medicazioni senza che le persone che ne faranno richiesta si debbano spostare dal proprio domicilio. Il tutto a vantaggio dei soggetti più deboli impossibilitati negli spostamenti. I cittadini di Sesto Fiorentino potranno dunque contare su ben tre unità infermieristiche pronte a rispondere alle loro richieste. Per ulteriori informazioni contattare la Misericordia di Sesto Fiorentino al numero 055 7950111.