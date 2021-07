Potere al popolo alla manifestazione Gkn: “Il ministro Giorgetti ha dimostrato di stare dalla parte della multinazionale”

CAMPI BISENZIO – Fra le tante sigle, i tanti partiti, le tante forze politiche presenti oggi alla manifestazione dei lavoratori della Gkn, c’era anche Potere al popolo che, per voce di Giuliano Granato, Giorgio Cramaschi e Marta Collot, sintetizza così la propria posizione: “Oggi la nostra comunità è scesa in piazza insieme ai lavoratori della Gkn. Siamo qui per dire l’esatto opposto di quanto affermato dal Governo sulla vicenda. Durante la discussione di un’interrogazione parlamentare di tre giorni fa, infatti, il ministro per i rapporti con il Parlamento, in assenza di Giorgetti, assenza già di per sé pesante, ha affermato che la imprese scappano dall’Italia perché non hanno abbastanza incentivi e troppa poca “libertà”. Il problema è esattamente l’opposto. In questo paese dove l’evasione fiscale vale 190 miliardi l’anno, in questa Unione Europea dove una multinazionale può prendere incentivi pubblici e poi fuggire altrove sfruttando il dumping salariale, c’è già troppa libertà per le imprese. Il lavoro e le imprese vanno via proprio perché ci sono ministri come Giorgetti. Sappiamo dunque già che il Governo Draghi non farà nulla per sanzionare Gkn, per esempio con la requisizione immediata dello stabilimento di Campi Bisenzio, in nome della libertà di impresa totalmente scollegata da qualunque utilità sociale. L’unica cosa che farà cambiare idea a questo governo è una mobilitazione generalizzata e politica di tutte le vertenze aperte. Come Potere al popolo ci mettiamo al servizio di questa direzione insieme a chiunque ci starà”.