Potere al Popolo: “Il popolo fiorentino si organizza per abbracciare la ex Gkn e chiedere la fabbrica pubblica integrata”

FIRENZE – “Mentre Nardella, Giani e il ministro all’impresa D’Urso accettano la versione di Borgomeo, il popolo fiorentino si organizza per abbracciare la ex Gkn e chiedere la fabbrica pubblica integrata”: a dirlo è Francesca Conti (coordinatrice fiorentina di Potere al popolo), che aggiunge: “I tre due giorni fa hanno rivolto un appello agli operai chiedendo di consentire l’ingresso dei tecnici di Qf per avviare le operazioni di reindustrializzazione. Questa dichiarazione rappresenta una realtà che non esiste: come sottolineano gli stessi lavoratori lo stabilimento è agibile per chiunque voglia reindustrializzare. Esiste un direttore che mette tutti i giorni piede in azienda, la Regione invierà i propri tecnici per le operazioni di scouting e il 6 dicembre la Commissione lavoro del Comune terrà i propri lavori proprio là”.

“Nardella, Giani e il ministro D’Urso fanno finta di essere su fronti avversi sotto elezioni ma quando si tratta di scegliere se stare con i lavoratori che vogliono salvare lo stabilimento o meno, si ritrovano tutti insieme dalla parte dell’attuale proprietà. Lo avevano dimostrato un anno fa ai tempi del voto della legge antidelocalizzazioni (quando Pd e FdI votarono compatti contro l’emendamento Mantero-Gkn). Lo dimostrano oggi, appoggiando la versione di Francesco Borgomeo. Se destra e centro-sinistra vogliono far fallire la vertenza dei lavoratori Gkn e favorire lo svuotamento dell’ennesimo stabilimento, il popolo fiorentino in questi giorni si esprimerà sul destino della fabbrica. I seggi sono aperti dall’1 all’11 dicembre, come Potere al Popolo abbiamo messo a disposizione i nostri militanti per tenere aperti vari seggi tra cui quello permanente presente tutti i pomeriggi alla Casa del popolo Il Campino di via Caccini 13”.