Potere al Popolo: “Oggi in piazza con i lavoratori Gkn”

FIRENZE – “Saremo anche oggi in piazza a supportare i lavoratori Gkn a Firenze”: lo dicono Giuliano Granato e Francesca Conti di Potere al Popolo, che aggiungono: “Saremo al loro fianco per chiedere a gran voce diritti, perché l’azienda non venga delocalizzata, perché non si perdano posti di lavoro. Dobbiamo tenere il fiato sul collo al governo che sta promettendo una legge contro le delocalizzazioni come quelle di Whirlpool a Napoli o della Gkn a Campi Bisenzio. Non abbiamo ancora il testo della legge che il vice-ministro Alessandra Todde e il ministro del lavoro Andrea Orlando stanno preparando, da quello che leggiamo pare che la principale ispirazione sia legge Florange, varata nel 2014 dal governo di centrosinistra francese volta a impedire le delocalizzazioni delle multinazionali”.

“Sarà necessario – concludono – vigilare che questa legge non sia soltanto un concentrato di buone intenzioni. E’ necessario, al contrario, che sia effettivamente punitiva per chi decide di delocalizzare. Il rischio è che come in Francia la legge non impedisca di fatto le delocalizzazioni. Di fatto, la legge applicata dall’aprile 2014 ha costituito solo un freno relativo alle delocalizzazioni in Francia. Ne è testimone il sito Whirlpool di Amiens, dove 282 lavoratori hanno perso il posto di lavoro nel 2019, dopo che l’impresa aveva trovato un’acquirente che a sua volta licenziò i lavoratori, dimostrando l’inefficacia della legge a reindustrializzare. Lo stesso in sostanza si potrebbe dire della Ford di Besançon e di molte altre aziende chiuse dal 2014. Perché il governo italiano dovrebbe prendere come testo guida quello di una legge che è chiaramente un’arma spuntata?”.