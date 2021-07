Potere al Popolo: “Solidarietà con i lavoratori dell’handling aeroportuale”

FIRENZE – Oggi, martedì 6 luglio, Potere al popolo ha partecipato al presidio dei lavoratori dell’handling aeroportuale di Peretola (10-12), e di Pisa (10-13). Saremo totalmente a sostegno dello sciopero di 24 ore dei lavoratori di Tah. “Ci opponiamo e ci opporremo fermamente – si legge in una nota – alla svendita di Tah. Chi come Naldi, Carrai e i loro amici del centro-destra e del centro-sinistra, fino a ieri, per giustificare il progetto speculativo di nuovo aeroporto, si dicevano in difesa del lavoro, oggi stanno svendendo 450 famiglie di lavoratori e lavoratrici più un indotto di 150/200 famiglie, con scarsissime garanzie occupazionali”. “L’unica soluzione per garantire tenuta occupazionale ed evitare disastri urbanistici e ambientali – aggiungono – è la ripubblicizzazione del sistema aeroportuale e del sistema dei trasporti italiano (ora possibile grazie alla sospensione dei trattati europei sugli aiuti di stato), smettendola di sussidiare i privati senza poterne controllare le decisioni. E la pianificazione collettiva del sistema di trasporti, che valorizzi i collegamenti con la costa e le aree interne, favorisca trasporto ferroviario e punti rapidamente a una seria riconversione ecologica che non può non passare dalla internalizzazione dei costi ambientali del trasporto aereo e dalla riduzione di quest’ultimo in particolare per le tratte al di sotto dei 1500 km, sostenendo nel reddito, accompagnando alla pensione e ricollocando, nell’ambito del trasporto pubblico, i lavoratori aeroportuali eventualmente in esubero”.