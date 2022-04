Pratiche, moduli, documenti: a dare una mano ai cittadini signesi adesso c’è anche uno Sportello “virtuale”, ecco come si fa

SIGNA – Il Comune di Signa ha attivato un nuovo servizio on line – lo Sportello telematico polifunzionale – con cui il cittadino potrà presentare on line tutte le pratiche relative alla pubblica amministrazione: sette giorni la settimana, h24, senza necessità di recarsi personalmente presso gli uffici del Comune. “Lo Sportello telematico polifunzionale – si legge in una nota – affianca il sito istituzionale dell’amministrazione e consente agli utenti di compilare on line, in modo guidato e con semplicità i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici competenti”. Per poter inviare una pratica telematica occorre innanzitutto fare il login tramite la carta nazionale dei servizi (Cns), la carta di identità elettronica (Cie) o il Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Una volta autenticato, all’interno dello sportello telematico ogni utente avrà a disposizione un’area personale con la quale poter gestire la propria relazione con l’amministrazione: si potranno modificare i dati del proprio profilo, accedere alle pratiche in compilazione e inviate, consultare lo stato dei propri pagamenti verso l’amministrazione e ottenere informazioni sulla propria pratica. Una volta che il cittadino avrà inviato la propria istanza, lo Sportello trasmetterà automaticamente la pratica al sistema di protocollo informatico dell’ente.

Lo Sportello Telematico del Comune di Signa – che sarà presentato al pubblico il prossimo maggio – è reperibile all’indirizzo https://sportellotelematico.comune.signa.fi.it/ ed è stato integrato all’interno del sito istituzionale. Si suddivide in aree tematiche riferibili ai servizi comunali; all’interno di ogni area, si trovano le specifiche del servizio prescelto, la modulistica da presentare, i riferimenti normativi e alcuni approfondimenti. “Un nuovo strumento che favorisce lo snellimento delle pratiche amministrative, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Gabriele Scalini – il lavoro in termini di digitalizzazione che stiamo svolgendo da tempo viene implementato da un ulteriore tassello informatico che garantirà una riduzione dei tempi di attesa del cittadino e una semplificazione delle procedure”.