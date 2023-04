Prato, assemblea territoriale di Cgil, Cisl, Uil in vista della manifestazione nazionale del 6 maggio a Bologna

PRATO – In vista della manifestazione nazionale unitaria del prossimo 6 maggio a Bologna lanciata da Cgil, Cisl e Uil nazionali sul tema “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, attraverso cui sostenere le richieste unitarie avanzate nei confronti del governo e del sistema delle imprese, con l’obiettivo di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali, è convocata una assemblea unitaria delle delegate e delegati Cgil, Cisl e Uil sul territorio di Prato. L’appuntamento è per domani, venerdì 28 aprile, alle 10, nell’auditorium della sede Cisl in via Pallacorda, 5. “L’assemblea, – si legge in una nota – a cui parteciperanno circa 100 delegati aziendali delle imprese di tutti i principali settori merceologici operanti su Prato, sarà l’occasione di un ampio dibattito, a partire dal documento unitario nazionale lanciato dalle segreterie confederali sui temi centrali delle richieste e rivendicazioni dei sindacati confederali verso il governo: salari e contratti, politiche industriali e Mezzogiorno, salute e sicurezza, fisco, sanità, pensioni e politiche per la casa. L’incontro sarà coordinato dai segretari confederali provinciali di Cgil, Cisl e Uil”.