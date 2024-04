Prato Campus Week 2024, la festa delle università della città

PRATO – Alla scopetta della città scoprendo particolari spesso non osservati (“La scoperta della città”, domani martedì 16 aprile), con il coordinamento di Ikp Prato (squadra dilettantistica di orieentering); la pulizia dai rifiuti (Clean up), in collaborazione con Alia, Legambiente, Aican (Associazione italiana canoa canadese) Prato, inseme ai volantari della Pubblica assistenza “L’Avvenire” con pinze, […]

PRATO – Alla scopetta della città scoprendo particolari spesso non osservati (“La scoperta della città”, domani martedì 16 aprile), con il coordinamento di Ikp Prato (squadra dilettantistica di orieentering); la pulizia dai rifiuti (Clean up), in collaborazione con Alia, Legambiente, Aican (Associazione italiana canoa canadese) Prato, inseme ai volantari della Pubblica assistenza “L’Avvenire” con pinze, guanti e sacchi della spazzatura (mercoledì 17 aprile); la presentazione (giovedì 18) della ricerca avviata nel 2023 “Our City, Our Campus”, alla Monah University (via Pugliesi, 26), frutto della collaborazione delle sedi universatarie pratesi: sono i tre giorni di “Prato Campus Week 2024”, che vedrà protagonisti gli studenti delle tre università presenti nella città tessile (Monash University, Pin Polo universitario “Città di Prato”, University of New Haven Tuscany Campus) che insieme al Comune hanno organizzato l’evento. La manifestazione è stata presentata da Enrico Banchelli direttore PiN, dal diresttore associato Monash University Cathy Crupi, da Matteo Dutto senior research manager European research foundation Monash University, da Kevin Murphy direttore University of New Haven Prato Campus, dall’assessore all’Università Gabriele Bosi.

Prato, per dimensioni e caratteristiche, si configura come una città universitaria, un vero e proprio “campus diffuso”, in cui le sedi universitarie presenti interagiscono in modo organico con il contesto urbano e sociale. In questa edizione di Prato Campus Week, la festa dell’Università a Prato che ritorna in modo pieno dopo lo stop legato alla pandemia, gli studenti universitari che vivono nella città-campus di Prato avranno la missione di ridefinire il proprio rapporto con la città, in modo concreto, con la scoperta di particolari nascosti, con la pulizia di luoghi importanti e con la realizzazione percorsi emozionali.