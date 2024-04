Prato conferisce la cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza

PRATO – Oggi, in onore dei 250 anni dalla nascita della Guardia di Finanza, nel Salone consiliare di Palazzo comunale si è svolto il Consiglio comunale straordinario per il conferimento alle Fiamme Gialle della cittadinanza onoraria della città di Prato e il Gigliato d’oro al generale Fabrizio Cuneo, comandante interregionale dell’Italia Centro-settentrionale. Entrambe le onorificenze sono state consegnate dal sindaco Matteo Biffoni, alla presenza del prefetto Michela La Iacona e dei rappresentanti delle altre forze dell’ordine. Hanno partecipato inoltre i ragazzi della terza D della scuola secondaria di primo grado Buricchi, che hanno ricreato e messo in scena alcuni eventi della Seconda guerra mondiale legati alla storia del corpo militare, e i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado Marconi che hanno creato al computer delle immagini simbolo della storia della Guardia di Finanza che sono state esposte in Palazzo comunale. E’ stato poi scoperto il monumento che rappresenta i 250 anni della Guardia di Finanza (1774-2024), realizzato dal maestro Ferdinando Montagner: si tratta di una bandiera dell’Italia avvolta dai colori del corpo, il giallo e il verde, e con un grifone all’estremità a simboleggiare la protezione che i militari riservano al nostro Paese. “Siamo molto felici di aver ricevuto la cittadinanza onoraria della città – ha detto il comandante Fabrizio Cuneo – Prato è una città estremamente dinamica e piena di risorse, si trova al trentesimo posto per la qualità della vita e al settimo posto per quanto riguarda lo sviluppo imprenditoriale, per questo ci impegniamo ogni giorno, per garantire al territorio legalità ed equità e se i risultati sono positivi e vengono apprezzati per noi non può essere altro che un onore”.