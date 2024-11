Prato, dal 25 al 29 novembre i lavori di asfaltatura in via Bologna

PRATO – Al via dal lunedì 25 novembre l’intervento di asfaltatura di via Bologna. Terminata la posa delle nuove condotte dell’acquedotto (un intervento che rientra tra quelli finanziati dal Pnrr per la riduzione delle perdite idriche) e terminato l’intervento di “switch” degli allacci dalla vecchia alla nuova condotta, da lunedì al via il rifacimento del manto stradale (sarà eseguito su entrambe le carreggiate, compresi i parcheggi laterali) nel tratto di via Bologna tra via Mozza sul Gorone/via del Cilianuzzo e via Bisenzio a San Martino. L’intervento sarà eseguito con l’istituzione di un senso unico di marcia da via Mozza sul Gorone/via del Cilianuzzo a via Bisenzio a San Martino con il restringimento della carreggiata. Nei giorni di lunedì 25 e martedì 26 novembre sarà invece necessario chiudere anche l’accesso di via Bologna su via Paolini (entrambi i sensi) e su via Agnoletti per consentire l’asfaltatura degli incroci fino agli impatti delle condotte dell’acquedotto realizzati in precedenza. L’intervento complessivo inizierà dall’incrocio con via Mozza sul Gorone/via del Cilianuzzo con restringimento di carreggiata e movieri a gestire il traffico.