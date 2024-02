Prato: Gianni Cenni il candidato sindaco del centro-destra. Sabato 17 la presentazione ufficiale

PRATO – È Gianni Cenni il candidato sindaco del centro-destra. Sessantuno anni, pratese, sposato e padre di due figlie, avvocato, è l’uomo che guiderà la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Partito liberale italiano, Udc, Noi Moderati-Silli e da liste civiche. Il lancio ufficiale della candidatura coincide con l’avvio della campagna elettorale. “Un lungo viaggio – si legge in una nota – fatto di contenuti, proposte, ascolto, idee e apertura. Che prende avvio questo sabato, occasione per conoscere Gianni. “Io sono Gianni” nella sua semplicità e sostanza è il titolo scelto per questo primo evento pubblico: un’occasione per conoscere e scoprire il protagonista del nuovo progetto di governo per Prato. L’appuntamento, aperto a tutti, è sabato 17 febbraio, alle 15.30, allo spazio Il Garibaldi (via Garibaldi 69, Prato)”.

Pieno sostegno a Cenni è arrivato da Claudiu Stanasel, vice-presidente del consiglio comunale di Prato​: “In qualità di vice-presidente del consiglio comunale di Prato, espressione di tutto il centro-destra, ho sempre sostenuto con convinzione la necessità di affidare la guida della nostra città a figure fortemente radicate nel contesto politico, piuttosto che optare per candidati civici. È con questo spirito che oggi esprimo il mio pieno e incondizionato sostegno a Gianni Cenni, un candidato politico per eccellenza, per la carica di sindaco di Prato. Gianni Cenni, con la sua profonda esperienza politica e il suo impegno per il bene comune, incarna i valori e le capacità che ho sempre ritenuto indispensabili per il ruolo di sindaco. La sua candidatura garantisce credibilità, professionalità e rappresenta punto di svolta per il centrodestra e per Prato. La nostra decisione di presentare Gianni Cenni come candidato sindaco, annunciata con un notevole anticipo di quattro mesi rispetto alle elezioni, e prima del centro-sinistra, rappresenta una mossa strategica che evidenzia la nostra determinazione a promuovere un cambiamento concreto e positivo per Prato. Questa scelta è un segno distintivo della nostra visione per il futuro della città, che privilegia l’esperienza politica e la capacità di governare con competenza e visione. Inizia la campagna elettorale e io sono pronto a scendere in campo a fianco di Gianni”.

Anche la Lega appoggia in maniera convinta la candidatura a sindaco di Gianni Cenni ed è già al lavoro per permettere al candidato e all’intera coalizione di regalare alla città “il cambiamento e la serietà che merita”. Lo dice il segretario provinciale e capo gruppo in Comune Daniele Spada, per il quale “la coalizione ha espresso un’ottima candidatura in tempi rapidi che potranno essere sfruttati per impostare al meglio il lavoro di questi mesi, le proposte e le azioni di governo delle quali la città ha un pressante bisogno, dopo fin troppi anni caratterizzati dalle perdite di tempo, dallo spreco di denaro e dalle promesse mai mantenute di Biffoni e del Pd”.