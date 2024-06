Prato, Mazzetti (FI) a Bugetti: “Un programma congiunto sui punti cardine per lo sviluppo della città”

PRATO – “Il bene dei cittadini è il primo pensiero di tutti noi, soprattutto in un momento tanto complesso per Prato. C’è rammarico per la sconfitta, al netto del ritorno di una Forza Italia che qualcuno dava per spacciata, ma c’è sempre la stessa voglia di fare bene per i pratesi per la nostra città. […]

PRATO – “Il bene dei cittadini è il primo pensiero di tutti noi, soprattutto in un momento tanto complesso per Prato. C’è rammarico per la sconfitta, al netto del ritorno di una Forza Italia che qualcuno dava per spacciata, ma c’è sempre la stessa voglia di fare bene per i pratesi per la nostra città. Per questo, con una lettera, ho chiesto oggi al nuovo sindaco Ilaria Bugetti, che ha convinto gli elettori sovrani e ha un mandato diretto come quello che ho avuto io, un incontro per stabilire una strategia congiunta per i grandi temi che riguardano la nostra città”: a dirlo è l’onorevole Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, che spiega: “Dalle infrastrutture (Soccorso, Terza Corsia, Interporto) alla rigenerazione, alla sicurezza, ai servizi, ai cantieri del Pnrr fino all’impiantistica. Da parte mia, per la nostra città, c’è e c’è sempre stata massima collaborazione e massimo impegno, anche con un sindaco di un altro colore politico. Continuerò così, con concretezza e senza ideologia, per il bene comune. L’attenzione del governo a Prato è cresciuta negli ultimi due anni, continuiamo su questa strada”.