Prato per Luigi Biancalani: alla presentazione del libro sulla sua vita “Ho a cuore” una sala stracolma di persone

PRATO – “Come un album di ricordi abbiamo sfogliato tante immagini della vita di Luigi che fotografavano una situazione, una esperienza, della sua molteplice vita, e dove ognuno ha potuto raccontare il suo ricordo, il suo aneddoto legato a Gigi e alla sua Prato. La numerosità delle persone intervenute, una sala stracolma, è il segno dell’affetto che c’è ancora intorno a lui e alla sua famiglia. Siamo contenti di aver contribuito a lasciare questo segno”. Così Gianni Taccetti, presidente dell’Associazione Punto d’Incontro (nella foto in basso), commenta la presentazione del libro sulla vita di Luigi Biancalani “andata in scena” venerdì 12 aprile all’art Hotel Museo di Prato. Il volume dal titolo “Ho a cuore” curato da Piero Ceccatelli coadiuvato da Luca Roti, realizzato da Punto d’incontro e distribuito gratuitamente, è “un viaggio lungo 60 anni nella Prato di Luigi che dalla Chiesa di San Domenico alle missioni in India ha vissuto intensamente la sua vita che è anche uno spaccato sociale di Prato, ben raccontato dalla penna dell’amico Piero”.

Per parlarne sono intervenuti uno a uno i tanti amici e colleghi di Biancalani, intervistati da Gianni Rossi, dal presidente della Regione Eugenio Giani alla sua capo gabinetto Cristina Manetti, la moglie Cosetta e i figli Chiara e Niccolò. Numerosi gli esponenti del mondo politico e sociale della città, dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Diana Toccafondi al sindaco Matteo Biffoni, dal Proposto dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato Gianluca Mannelli al vice-presidente Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri Prato Dante Mondanelli, Simone Magazzini, direttore della Medicina d’urgenza della Asl centro e del pronto soccorso pratese, dall’assessore regionale Stefano Ciuoffo alla consigliera Ilaria Bugetti, all’amico di lunga data Antonello Giacomelli.

“Per avere sostenuto l’idea del libro e per l’evento di venerdì – conclude Taccetti – ringrazio la famiglia per aver acconsentito fin da subito e per essersi messa a disposizione fornendoci materiale e fotografie su Luigi, l’Ordine dei medici, la Misericordia di Prato, Ant per averci concesso l’uso della fotografia di copertina, Regione Toscana, Comune di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ed Estra, sempre vicina alle iniziative del territorio”.