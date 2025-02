Prato trasformata in un set cinematografico

PRATO – Piazza delle Carceri si è trasformata in un set cinematografico per la docufiction “Il muro” sulla storia del calciatore Jurgen Sparwasser. Il documentario, che è destinato alla diffusione televisiva, è una produzione di rilievo che prevede alcuni mesi di lavorazione in Italia e all’estero. Il film documentario è girato a Firenze, Prato e in […]

PRATO – Piazza delle Carceri si è trasformata in un set cinematografico per la docufiction “Il muro” sulla storia del calciatore Jurgen Sparwasser. Il documentario, che è destinato alla diffusione televisiva, è una produzione di rilievo che prevede alcuni mesi di lavorazione in Italia e all’estero. Il film documentario è girato a Firenze, Prato e in altre città italiane, poi a Berlino, per uno sguardo sula città a trentacinque anni dalla “caduta” del muro. E sono state proprio le mura del Castello dell’Imperatore a conquistare il regista, Ugo De Vita. “Prato è città di notevole rilievo culturale, – spiega De Vita – dopo l’esperienza del mio evento su Pier Paolo Pasolini al Museo di Palazzo Pretorio, ho scelto per la location piazza delle Carceri con lo sfondo delle mura del Castello dell’Imperatore che sono di forte suggestione”.