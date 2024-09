Prato, una sessantina gli interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo di ieri

PRATO – A causa della forte perturbazione che da ieri ha colpito l’intera provincia, i Vigili del fuoco del comando di Prato sono stati impegnati per numerosi interventi legati principalmente ad allagamenti. Per sopperire alle numerose chiamate è stato incrementato il dispositivo di soccorso. Alle 8 di questa mattina risultano 58 gli interventi effettuati da inizio […]

PRATO – A causa della forte perturbazione che da ieri ha colpito l’intera provincia, i Vigili del fuoco del comando di Prato sono stati impegnati per numerosi interventi legati principalmente ad allagamenti. Per sopperire alle numerose chiamate è stato incrementato il dispositivo di soccorso. Alle 8 di questa mattina risultano 58 gli interventi effettuati da inizio emergenza. La situazione più critica nel Comune di Montemurlo, dove sono intervenuti anche i sommozzatori giunti da Firenze, per l’esondazione del torrente tombato Stregale che in alcune zone ha allagato cantine e scantinati. Al momento attuale la situazione sta tornando alla normalità con nessuna criticità in corso e livelli di fiumi e fossi in calo.