Pre e post scuola. Dall’anno 2026/2027 assicurato in tutti i plessi del comprensivo “Il Pontormo”  

CARMIGNANO – Pre e post scuola assicurato in tutte le scuole dal prossimo anno, “indipendentemente dal numero degli iscritti”. Con una lettera, il sindaco Edoardo Prestanti ha comunicato al dirigente dell’Istituto comprensivo Il Pontormo di Carmignano, Giacinto Ciappetta, la decisione del Comune. Attualmente il servizio funziona in presenza di almeno otto domande, per cui mentre il pre scuola è attivo in tutti i plessi del comprensivo Il Pontormo, il doposcuola lo è soltanto alla elementare Nazario Sauro di Comeana. Dall’anno scolastico 2026/2027 non sarà più così: l’amministrazione comunale, scrive il sindaco, “ha ritenuto di procedere ad assicurare il servizio di pre e post scuola in tutti i plessi, indipendentemente dal numero dei richiedenti”. La ragione, esplicitamente espressa e messa nero su bianco dal sindaco, “per venire pertanto incontro alle esigenze manifestate anche in fase di iscrizioni e che la stessa scuola ci ha riportato”. La volontà, dichiarata nella lettera di Prestanti al professor Ciappetta, è “di favorire il maggior numero di iscritti”.