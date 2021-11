SESTO FIORENTINO – Premiati due studenti del Liceo Artistico che hanno partecipato al concorso nazionale New Design 2021 promosso dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze, il cui tema “Design per i beni culturali”. L’argomento era incentrato sulla valorizzazione e tutela dei diversi tipi di beni culturali, dai beni storici, artistici, naturalistici al patrimonio scientifico […]

SESTO FIORENTINO – Premiati due studenti del Liceo Artistico che hanno partecipato al concorso nazionale New Design 2021 promosso dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze, il cui tema “Design per i beni culturali”. L’argomento era incentrato sulla valorizzazione e tutela dei diversi tipi di beni culturali, dai beni storici, artistici, naturalistici al patrimonio scientifico e tecnologico, con attenzione all’interazione attiva del fruitore e all’inclusione e il 28 ottobre si è tenuata a Venezia la premiazione.

Tra i numerosi progetti pervenuti dai Licei Artistici di tutta Italia, il Comitato Nazionale ne ha selezionato 91 per partecipare alla mostra nella sede dell’Arsenale della Biennale di Architettura a Venezia.

Tra questi due progetti degli studenti dell’indirizzo Design dell’arredamento, “Stelle per tutti”, un osservatorio astronomico inclusivo, di Valentina Degl’innocenti, Luca Fantuzzi e Ginevra Pacetti e “Ninfeometro”, una struttura per sensibilizzare al rapporto con la natura, di Giulia Mancuso e Irene Perini; gli studenti hanno lavorato affiancati e guidati dai docenti di settore, realizzando elaborati grafici tradizionali e digitali e modelli architettonici in scala, integrando modellistica tradizionale e modellazione virtuale con stampa 3D. Al progetto Stelle per tuttiè stato conferito il 1° Premio con la seguente motivazione “Il Comitato apprezza la struttura architettonica proposta che punta al godimento e alla valorizzazione di un bene nella direzione indicata dalla richiesta all’Unesco di dichiarare il cielo notturno patrimonio dell’umanità, coniugando l’aspetto estetico-formale alla divulgazione scientifica, curando l’inserimento nel paesaggio; significativa l’attenzione all’utenza in un’ottica inclusiva”.