Premiato in Comune a Poggio a Caiano il campione di nuoto Gianmarco Sansone

POGGIO A CAIANO – Un pomeriggio per festeggiare Gianmarco Sansone, il pluripremiato campione di nuoto. L’amministrazione comunale di Poggio a Caiano, sabato scorso nella sala della Giostra, ha organizzato una cerimonia insieme a questo asso dello sport. Venticinque anni, Sansone pochi mesi fa ha vinto la medaglia d’oro alle Universiadi di Berlino e fra i suoi riconoscimenti più importanti c’è anche la medaglia di bronzo ai mondiali di Doha nel 2024. Il campione di nuoto, che da alcuni anni vive a Poggio a Caiano, è in forza alla Esseci Nuoto e alla Fiamme Oro della Polizia di Stato. Ed è rimasto stupito quando ha visto il videomessaggio inviato, per l’occasione, dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Nel suo intervento il ministro ha parlato dei successi di Gianmarco: “Frutto – ha detto – del suo impegno quotidiano. E capisco di quanto Poggio a Caiano sia orgogliosa di te, di avere una figura come la tua che non è solo una figura di atleta vincente ma anche di persona che nei suoi comportamenti e nel suo modo di vivere interpreta un modello positivo, esemplare anche per i più piccoli”. Infine, il ministro Abodi si è complimentato con il Comune per la cerimonia per Gianmarco: “E’ un fatto di sensibilità e anche di riconoscenza verso i talenti che avete”.

Il campione di nuoto è stato intervistato dal giornalista Vezio Trifoni: è stata ripercorsa la carriera sportiva dell’atleta, da dove è nato l’amore per il nuoto per poi spaziare ad aneddoti della sua vita. Gremita la sala della Giostra (tanti i giovani presenti) per un un tributo di affetto nei confronti di questo ragazzo che sta collezionando un successo dietro l’altro. Il sindaco Riccardo Palandri ha donato a Gianmarco una cornice con all’interno una foto del campione che lo ritrae subito dopo la vittoria a Berlino. “Un piccolo gesto – ha commentato il primo cittadino – ma che vuole sottolineare quanto l’amministrazione comunale sia orgogliosa di questo ragazzo. Un talento e un esempio da seguire”. Presente l’intera giunta comunale a cominciare dall’assessore allo sport Piero Baroncelli che, insieme al sindaco, ha fortemente voluto l’evento, e poi ad applaudire il campione anche alcuni consiglieri comunali. Ha portato il saluto del Coni il delegato provinciale Massimo Taiti (presente anche la fiduciaria della delegazione pratese Rita Pieri). Si è complimentata con Sansone anche l’onorevole Erica Mazzetti, che ha preso parte alla cerimonia. In platea la famiglia del campione e poi l’allenatrice, il presidente e alcuni compagni di squadra di Gianmarco. Il presidente regionale della Fin (Federazione italiana nuoto) non potendo partecipare ha inviato un messaggio.