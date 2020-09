Premiazione del concorso letterario Civica di Calenzano

CALENZANO – Sono stati Antonio De Carlo di Firenze con il racconto “Santa Chiara dei Cappuccini” e Francesco Masini di Genova con la poesia “Filastrocca della cotognata” ad aggiudicarsi il premio del concorso letterario CiviCa di Calenzano per i due differenti settori: prosa tema libero e poesia tema libero. La premiazione del concorso promosso dal Comune insieme all’associazione Amici di CiviCa si è tenuta sabato 5 settembre alla biblioteca. Al concorso hanno partecipato 227 persone che hanno presentato 286 poesie e 123 racconti. Iprimi 10 classificati per ognuna delle due sezioni sono stati premiati sabato scorso in una cerimonia pubblica che ha visto la partecipazione del sindaco Riccardo Prestini e dell’assessore alla cultura Irene Padovani e il presidente della giuria del premio Paolo Dapporto.

A tutti i vincitori è stata consegnata l’antologia comprendente tutte le opere vincitrici e un attestato, ai primi tre per ogni sezione è stato consegnato inoltre un premio in denaro e una targa/segnalibro.

Il sindaco Prestini e dell’assessore alla Cultura Padovani hanno sottolineato il valore del nuovo concorso non solo per promuovere la cultura ma anche la stessa conoscenza di Calenzano, capace di offrire al visitatore molto più di quanto si possa pensare. La presidente di Amici di Civica, Barbara Papi, ha espresso grande soddisfazione per essere riusciti, come piccola associazione, a realizzare un grande progetto. Letture a cura dei Leggendari.