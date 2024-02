Premio Lucia: torna sotto una nuova veste il concorso che premia autori radiofonici e podcaster

FIRENZE – C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla quarta edizione del Premio Lucia, il concorso che si mette in ascolto con le storie di produttori, podcaster e autori radiofonici. L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Toscanaincontemporanea 2023 e Fondazione CR Firenze, si inserisce nell’ambito di Lucia, il Festival promosso da Radio […]

FIRENZE – C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla quarta edizione del Premio Lucia, il concorso che si mette in ascolto con le storie di produttori, podcaster e autori radiofonici. L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di Toscanaincontemporanea 2023 e Fondazione CR Firenze, si inserisce nell’ambito di Lucia, il Festival promosso da Radio Papesse per celebrare l’arte di raccontare senza immagini, la cui quinta edizione si terrà a Firenze dal 13 al 15 dicembre 2024.

Dopo le ultime tre edizioni, promosse in collaborazione con l’Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano, Premio Lucia 2024 propone due categorie a cui saranno rispettivamente assegnati i premi: “progetti di produzione” e “opere audio”. Per la prima categoria, Lucia premia l’audacia e la sperimentazione di formati, belle storie e produzioni originali da un punto di vista narrativo e sonoro. Per la categoria “opere audio” sono, invece, ammessi lavori già prodotti, distribuiti o meno, da gennaio 2022 a gennaio 2024. Accettati anche singoli episodi di serie podcast, purché abbiano un’autonomia narrativa e purché siano storie concluse nell’arco del singolo episodio. Come sempre, il Premio Lucia è aperto a produzioni in lingua italiana e per le opere inedite si prevede una durata non superiore ai 30 minuti.

Tra i lavori audio prodotti nelle scorse edizioni del Premio si ricordano Diario di una fenice irrequieta di Francesca Berardi, trasmesso su Rai Radio 3, Variazioni su M. di Martina Melilli e Botafuego e Un estremo atto di amore di Visocollettivo, diventato uno spettacolo teatrale. Il bando si rivolge a giovani producer ma anche a professionisti consolidati che possono fare domanda singolarmente o con gruppi di produzione, collettivi e compagnie teatrali. Il Premio Lucia riconosce 500 euro a un lavoro audio già prodotto (categoria Opere Audio) e 2.000 euro di produzione a una proposta di progetto (Categoria Progetti), oltre alla presentazione di entrambi i lavori a Lucia Festival 2024 e alla promozione sui canali del festival. Per tutte le informazioni consultare il sito www.luciafestival.org.

