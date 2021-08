Premondiale: parte da Campi il 25° Giro internazionale femminile – Memorial Michela Fanini. Le modifiche alla viabilità

CAMPI BISENZIO – Venerdì 27 agosto prenderà il via da Campi Bisenzio la 25° edizione del Giro internazionale femminile della Toscana – Memorial Michela Fanini, gara per cicliste professioniste, che si concluderà il 29 agosto a Lucca. Alla manifestazione parteciperanno come sempre le migliori atlete internazionali, in una competizione utile come ultima verifica per i […]

CAMPI BISENZIO – Venerdì 27 agosto prenderà il via da Campi Bisenzio la 25° edizione del Giro internazionale femminile della Toscana – Memorial Michela Fanini, gara per cicliste professioniste, che si concluderà il 29 agosto a Lucca. Alla manifestazione parteciperanno come sempre le migliori atlete internazionali, in una competizione utile come ultima verifica per i Mondiali di ciclismo. L’iniziativa, inoltre, serve come punto di riferimento all’Aido (Associazione italiana donatori organi), che viene ospitata in tutte le sedi di tappa, e altre iniziative benefiche organizzate in collaborazione con i maggiori enti di solidarietà italiani oltre ad alcune iniziative ricreative e culturali organizzate ad hoc.

Nell’occasione, quindi, verranno adottati i seguenti provvedimenti in materia di sosta e circolazione stradale:

dalle 7, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 24, divieto di sosta, su tutta la sede stradale, con la rimozione dei veicoli ad esclusione dei mezzi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva, di soccorso, di Polizia e dell’amministrazione comunale, nella via Rucellai, nel tratto compreso tra via XXV Aprile e piazza Dante, nella piazza Dante, nella piazza della Resistenza, nel parcheggio di via Don Gnocchi compreso gli stalli di sosta posti in linea della strada;

dalle 7, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 24, divieto di transito, attuato dagli addetti alla manifestazione, al traffico e alla sicurezza della competizione sportiva, con adozione delle opportune deviazioni alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico (in particolare per le formalità relative alla partenza, in occasione della partenza e dell’arrivo della competizione ed alla premiazione dei concorrenti), nella piazza Dante e nella via Rucellai, nel tratto compreso tra piazza Dante e via XXV Aprile;

dalle 14, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20, divieto di sosta, su tutta la sede stradale, con la rimozione dei veicoli in via Buozzi, nel tratto compreso tra piazza Dante e via Fermi, nella via Santo Stefano, negli stalli di sosta di piazza Matteotti e negli stalli di sosta di piazza Fra Ristoro, nella via Roma e nella piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via Roma e via XXIV Maggio;

dalle 14, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20, divieto di transito, attuato dagli addetti alla manifestazione, al traffico e alla sicurezza della competizione sportiva, con adozione delle opportune deviazioni alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico (in particolare per le formalità relative alla partenza, in occasione della partenza e dell’arrivo della competizione ed alla premiazione dei concorrenti), nella piazza Gramsci, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Roma, nella via Roma, nella via Santo Stefano, nella via Buozzi, nel tratto compreso tra piazza Dante e via Fermi, con il mantenimento, nella rotatoria con via Tesi, di una corsia di marcia, delimitata mediante transenne, in uscita da via Tesi verso Firenze;

dalle 14, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20, divieto di immissione sulla via Santo Stefano per i veicoli provenienti dalla via Catalani, dalla via 1° Maggio, dalla via IV Novembre e dalla via Castellare;

dalle 14, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20, divieto di transito, escluso i veicoli dei residenti, in via Donizetti, nel tratto compreso tra via Ponchielli e via Buozzi, in via Mascagni, nel tratto compreso tra via Ponchielli e via Buozzi, in via Puccini, in via Tintori, in via Trieste, nel tratto compreso tra via Verdi e via Buozzi, in via Risorgimento, nel tratto compreso tra via Verdi e via Buozzi, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Sestini e via Buozzi, in via Sestini, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Santo Stefano, in via Buozzi, nel tratto compreso tra via Palagetta e la rotatoria di via Tesi, per la sola corsia di marcia con direzione Prato;

dalle 14, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20, Istituzione del doppio senso di circolazione, solo per i veicoli dei residenti, in via Donizetti, nel tratto compreso tra via Ponchielli e via Buozzi, in via Puccini, con apposizione del segnale di stop a favore di via Tesi e del segnale di direzione obbligatoria a sinistra, in via Tintori, in via Trieste, nel tratto compreso tra via Verdi e via Buozzi, con apposizione del segnale di stop a favore di via Verdi, in via Risorgimento, nel tratto compreso tra via Verdi e via Buozzi, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Sestini e via Buozzi, con apposizione del segnale di stop a favore di via Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via Verdi e apposizione del segnale di direzione obbligatoria a sinistra, in via Sestini, nel tratto compreso tra via Don Minzoni e via Santo Stefano;

dalle 14 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 20, restringimento della carreggiata in via Buozzi nel tratto compreso tra via Palagetta e via Dei Pini, per la sola corsia di marcia con svolta verso San Piero a Ponti.

Ulteriori misure adottate:

dalle 7, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 24, divieto di transito nella piazza della Resistenza, nel tratto compreso tra via Rucellai e l’ingresso al parcheggio posto dietro il Comune di piazza Dante;

dalle 7, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 24, divieto di sosta, su tutta la sede stradale, con la rimozione dei veicoli ad esclusione dei mezzi in sosta negli appositi stalli di sosta per invalidi, di soccorso, di Polizia e dell’amministrazione comunale, nella via Tesi, nel tratto compreso tra via Tintori e piazza della Resistenza;

dalle 7, fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le 24, istituzione del doppio senso di circolazione, nella via Tesi, nel tratto compreso tra piazza della Resistenza e via Tintori, e nella piazza della Resistenza, nel tratto compreso tra via Tesi e l’ingresso al parcheggio posto dietro il Comune, solo per i veicoli dei residenti, dei veicoli con esposto il contrassegno per disabili, di soccorso, di Polizia e dell’amministrazione comunale.

(Immagine di archivio)