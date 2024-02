Prende un “Gratta e vinci” da 3 euro e ne porta a casa 200.000

CAMPI BISENZIO – “Nacchi Tabacchi”, storica tabaccheria dei fratelli Romolini in via Santo Stefano, nel centro di Campi Bisenzio, registra una nuova una super vincita. La seconda nel giro di pochi mesi: era successo nel maggio dell’anno scorso, quando un uomo aveva vinto 100.000 euro con un Gratta e vinci da 2 euro; si è […]

CAMPI BISENZIO – “Nacchi Tabacchi”, storica tabaccheria dei fratelli Romolini in via Santo Stefano, nel centro di Campi Bisenzio, registra una nuova una super vincita. La seconda nel giro di pochi mesi: era successo nel maggio dell’anno scorso, quando un uomo aveva vinto 100.000 euro con un Gratta e vinci da 2 euro; si è ripetuto pochi giorni fa, il 20 febbraio, quando a vincere è stata invece una donna che, questa volta con un Gratta e vinci da 3 euro, si è portata a casa la bellezza di 200.000 euro. Il “malloppo” è stato vinto con il concorso dei “Numeri fortunati”. Quando ha consegnato il “Gratta e vinci” a uno dei due fratelli, entrambi hanno fatto in modo che nessuno dei presenti si rendesse conto di quanto stava succedendo. “Nacchi Tabacchi” è infatti uno dei negozi più frequentati a Campi e anche in quel momento c’erano diverse persone. La notizia della vincita, tuttavia, evidenziata dal cartello che i fratelli Romolini hanno esposto sul bancone, si è comunque diffusa in paese e, come ci conferma uno dei due, Graziano, l’altro si chiama Leonardo. I numeri fortunati? 64 e 67, numeri che, una volta “grattati”, combaciavano con quelli stampati sulla carta.