Preoccupazione del Centrodestra sestese per i “sospetti casi di salmonellosi”

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione per i sospetti di casi di salmonellosi nelle scuole di Sesto Fiorentino, Calenzano, Barberino e Campi Bisenzio, arriva da tutto il centrodestra di Sesto Fiorentino. “Sebbene siano in corso accertamenti per identificare la causa dell’infezione, come misura precauzionale, il servizio mensa gestito dalla partecipata del Comune Qualità&Servizi è stato sospeso nelle scuole […]

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione per i sospetti di casi di salmonellosi nelle scuole di Sesto Fiorentino, Calenzano, Barberino e Campi Bisenzio, arriva da tutto il centrodestra di Sesto Fiorentino. “Sebbene siano in corso accertamenti per identificare la causa dell’infezione, come misura precauzionale, il servizio mensa gestito dalla partecipata del Comune Qualità&Servizi è stato sospeso nelle scuole di tutte queste località”. Dicono Daniele Brunori capogruppo della Lega e Stefano Mengato capogruppo di FdI che invitato “tutti i genitori a monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli e a prestare particolare attenzione all’insorgere di sintomi come forte diarrea, vomito e dolori addominali, che potrebbero essere indicativi di un’infezione da salmonella. In caso di comparsa di questi sintomi, è fondamentale rivolgersi tempestivamente al proprio medico curante o ai servizi sanitari competenti”.

“Siamo vicini alle famiglie colpite da questa situazione e comprendiamo la preoccupazione che stanno vivendo in questo momento. – dicono gli esponenti di Centrodestra – La nostra priorità è proteggere la salute dei bambini e siamo a disposizione per collaborare con l’amministrazione comunale e con tutte le autorità competenti per affrontare e risolvere al più presto questo problema. Non è il momento di parlare di responsabilità, ma di agire uniti per prenderci cura dei nostri figli e garantire loro la massima sicurezza. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi degli accertamenti e informeremo puntualmente la cittadinanza.