Presentato il progetto di riqualificazione del centro storico di Signa da piazza Cavour a piazza della Repubblica 

SIGNA – “Non un restyling ma un intervento profondo di rigenerazione urbana”. Con queste parole il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha aperto l’assemblea pubblica per presentare il progetto di riqualificazione del centro che va da piazza Cavour a piazza della Repubblica. Un intervento di oltre due milioni di euro da realizzarsi grazie ai fondi Pnrr, che prevede la pavimentazione e la riqualificazione dell’area in questione e poi il rifacimento dell’ex casermina, con la riorganizzazione di tutti gli spazi interni per accogliere la nuova sala consiliare. Insieme a lui l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale e Paolo Pasquali, responsabile dell’ufficio lavori pubblici del Comune di Signa. “Il progetto – ha detto Fossi – comporterà la rigenerazione dell’area commerciale della loggia di viale Mazzini e delle aree pubbliche antistanti. I portici rappresentano il diretto collegamento fra piazza della Pieve di Can Giovanni e quella del Comune e costituiscono uno dei principali poli per il commercio. Procederemo, dunque, con la completa rigenerazione della loggia con la sostituzione dell’attuale pavimentazione e l’inserimento di lastre di marmo oltre alla nuova illuminazione e poi con la riqualificazione della viabilità carrabile e pedonale di via Mazzini con la stesura del nuovo manto stradale a elevata valenza architettonica. Adegueremo il sistema di smaltimento e allaccio delle acque miste e sarà riqualificata la piazzetta rettangolare, che ospitava l’ex edicola, fra via Mazzini e piazza della Repubblica”.

Il progetto prevede anche la realizzazione di uno spazio pubblico con la completa ristrutturazione dell’ex casermina, così da eliminare il degrado dovuto all’attuale abbandono dello storico fabbricato, creare nuove sale espositive ed eliminare tutte le barriere architettoniche. “Questo singolo intervento – ha aggiunto Di Natale – sono certo che migliorerà il benessere dei nostri concittadini e dei commercianti ed è da guardarsi in un’ottica più ampia, ossia in una visione complessiva che abbraccia diversi progetti di riqualificazione della zona del centro già in corso. Una serie di interventi, con la riqualificazione di via Roma, il nuovo ospedale di comunità e l’ex Gimasa, che guardano a una prospettiva unitaria di rigenerazione urbana, sono progetti che dialogano fra loro e mirano alla riqualificazione e valorizzazione del centro cittadino”.