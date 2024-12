“Presente”: tornano sui banchi della scuola Beata Giovanna 50 anni dopo. E la maestra Papini “fa di nuovo l’appello”

SIGNA – Tornare a sedersi fra i banchi dove sono stati alunni cinquant’anni fa. Tornare a sedersi fra i banchi che li hanno visti bambini mentre oggi sono uomini e donne. Tornare a sedersi fra i banchi e avere di fronte la stessa maestra di allora, Gabriella Papini Santoni, che ha insegnato alla Scuola Beata Giovanna dal 1968 al 2000. Coloro che hanno voluto renderle omaggio, oltre alla scuola ovviamente, che comunque ha dato il via a quella che è stata la loro formazione, sono stati gli ex alunni del primo ciclo completo (dalla prima alla quinta elementare) a cui la maestra Papini ha insegnato e con cui hanno preso la licenza elementare nel 1974, 50 anni fa. “Erano i tempi – raccontano – in cui c’era un’insegnante unica per tutte le materie e per molti di noi la maestra Gabriella era come una mamma, che realmente aveva la giusta chiave educativa per tutti, sapendo stimolare o frenare, elogiare o richiamare, ma sempre sostenendo con parole e atteggiamenti amorevoli. Con sfumature diverse, in questi anni abbiamo mantenuto un certo legame con la nostra maestra, trovandoci per qualche cena e per trascorrere insieme qualche momento insieme e condividere le nuove tappe della nostra vita. Quest’anno volevano fare qualcosa di speciale e per questo siamo voluti tornare nell’aula che ci ha ospitato per 5 anni: un evento più unico che raro. Un pensiero riconoscente va anche alla scuola, alle Suore e alla loro opera educativa che è proseguita negli anni, rinnovandosi e adeguandosi si tempi. Ha visto anche alcuni dei nostri figli frequentarla. Un grazie di cuore alla nostra Gabriella per tutto quello che ha fatto per ognuno di noi”. Presente nell’occasione anche il sindaco Giampiero Fossi, che ha consegnato “alla storica maestra un encomio da parte di tutta l’amministrazione comunale di Signa per la pregevole opera educativa svolta con competenza, dedizione e passione incondizionata”.