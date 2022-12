Presepe in piazza Duomo: ritrovata dai Carabinieri la statua di Gesù Bambino

FIRENZE – E’ nato, lo hanno “rapito” e in poche ore è stato ritrovato. Sembrerebbe la sceneggiatura di un film. E, chissà, magari lo diventa davvero. Fatto sta che questa mattina, poche ore dopo la denuncia della sua scomparsa, verso le ore 10.45, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, a seguito delle indagini svolte e grazie anche alle telecamere installate in città, hanno rinvenuto in via Nazionale, all’interno di un Dehor esterno a un ristorante, in quel momento privo di avventori, la statua di Gesù Bambino rubata poco prima delle 5 nel Presepe allestito in piazza Duomo. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che un gruppo di otto giovani, dopo aver asportato la statua, si sono dileguati rapidamente per le vie circostanti, facendo anche dei selfie e nascondendo il Bambinello sotto gli indumenti al fine di non dare nell’occhio. I giovani si sono allontanati dal luogo del ritrovamento per poi dileguarsi lungo via della Scala alle spalle della Stazione di Santa Maria Novella. La statua di Gesù Bambino è stata affidata successivamente ai militari della Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi che hanno provveduto a riconsegnarla all’Opera di Santa Maria del Fiore per essere nuovamente adagiata nel Presepe, che già negli anni passati era stato oggetto di atti vandalici.