Presidio dei genitori “manca la continuità didattica: quattro supplenti in quattro mesi”

SESTO FIORENTINO – I genitori degli alunni della Prima A della Pascoli hanno manifestato questa mattina 13 gennaio, con un presidio davanti agli uffici della direzione didattica del Comprensivo 2, di cui la scuola Pascoli fa parte, alla Cavalcanti per chiedere di risolvere il problema della mancata continuità didattica dovuta al cambiamento dell’insegnanto di matematica. L’insegnante di matematica è in malattia dal settembre scorso e gli alunni hanno visto in questi mesi, la presenza di tre supplenti e sono in attesa di un’altra. “Manca la continuità didattica” dicono i genitori che hanno inviato una lettera al Provveditore per esporre quanto sta avvenendo dall’inizio dell’anno alla Pascoli, ma per adesso, dicono “non abbiamo avuto alcuna risposta”. Da qui la decisione di organizzare un presidio davanti agli uffici della direzione didattica. “Continueremo a mobilitarci – dicono i genitori – fino a quando non avremo una risposta, fino a quando la situazione non si risolverà”.