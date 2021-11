Presidio dei ricercatori precari del Cnr al Polo scientifico

SESTO FIORENTINO – Il danno e la beffa. I ricercatori del Cnr dopo dieci anni da precari sono idonei, una volta partecipato al concorso, per l’assunzione, ma per ora tutto è fermo e continuano ad essere precari. Così oggi si è tenuto un presidio davanti alla sede del Cnr del Polo scientifico per far sentire […]

SESTO FIORENTINO – Il danno e la beffa. I ricercatori del Cnr dopo dieci anni da precari sono idonei, una volta partecipato al concorso, per l’assunzione, ma per ora tutto è fermo e continuano ad essere precari. Così oggi si è tenuto un presidio davanti alla sede del Cnr del Polo scientifico per far sentire la loro voce e in sostegno al presidio e all’occupazione permanente alla sede di Roma. “Lottiamo da quattro anni per la stabilizzazione dei precari del Cnr – spiega Lorenzo Marconi coordinatore dei precari Cnr – siamo persone che abbiamo lavorato all’interno del Cnr anche come precari. Ora che abbiamo superato il concorso nazionale siamo idonei e siamo stati inseriti in questa graduatoria che scade tra un mese, e il Cnr a tutte le risorse finanziarie per procedere alla stabilizzazione, ma per adesso si ostina a non assumere”. Insieme a loro, a portare la solidarietà anche i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio. E la lotta dei precari continua.