Prestazioni sociali agevolate: convenzione del Comune con i Caf del territorio per la gestione delle pratiche

SIGNA – Il Comune di Signa pubblica l’avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse alla stipula di convenzione con i Centri di assistenza fiscale del territorio per il servizio di assistenza alla compilazione e all’invio delle domande per la richiesta di agevolazioni sociali e altri servizi Al fine di agevolare i cittadini ad ottenere un’adeguata assistenza nella compilazione delle domande di accesso alle diverse agevolazioni sociali, il Comune si convenzionerà con tutti i Caf aventi sede nel territorio di Signa interessati a svolgere questo servizio e che presenteranno la propria candidatura secondo le modalità e i tempi previsti dall’avviso.

“Come anticipato nelle scorse settimane, cerchiamo la collaborazione dei Centri di assistenza fiscale del territorio per offrire un ulteriore servizio ai nostri cittadini, – commenta l’assessore alle politiche sociali Chiara Giorgetti – il servizio per il quale si propone la convenzione si riferisce alle istanze per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, quali il bonus idrico, il contributo affitto, domande per alloggi di edilizia residenziale pubblica, domande per agevolazioni sulle tariffe dei servizi scolastici, cui si aggiungeranno tutte le altre domande per le quali l’Amministrazione riterrà opportuno affidare ai Caf un servizio di assistenza informativa e invio istanze”.

I Centri di assistenza fiscali convenzionati forniranno gratuitamente agli utenti le dovute informazioni richieste; garantiranno la compilazione delle domande online accessibili dal sito del Comune di Signa, rilasciando all’utente copia della domanda debitamente sottoscritta; potranno assistere nella compilazione della domanda cartacea, ancora rilasciando all’utente debita copia. I Caf interessati alla sottoscrizione della stipula di convenzione, dovranno presentare richiesta entro venerdì 7 maggio alle 12 inviando una Pec all’indirizzo comune.signa@postacert.toscana.it oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Urp del Comune di Signa negli orari di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune di Signa all’indirizzo https://bit.ly/32erhp7.