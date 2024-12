Prevenire bullismo e cyberbullismo nello sport e nel calcio a 5: il Futsal Prato a fianco di giovani e famiglie

PRATO – Tutela dei diritti dei minori, promozione di una cultura del rispetto e un metodo comportamentale basato sulla prevenzione di ogni fenomeno di violenza sia fra dirigenti, che fra allenatori, famiglie e giocatori. E’ l’impegno che ha visto protagonista il Futsal Prato nel 2024, dopo l’ottenimento della certificazione antibullismo e cyberbullismo. A un anno dal riconoscimento, la società sportiva guidata dal presidente Gianluca Caminati e dall’amministratore delegato Alessio Polidori, ha deciso di organizzare in Provincia a Prato, a Palazzo Banci Buonamici, un convegno dal titolo “Un calcio al bullismo”, mettendo a confronto società sportive, esperti, addetti ai lavori e istituzioni.

Una mattinata per fare il punto su quanto portato avanti dal Futsal Prato ma anche per parlare di futuro, di sport e di sociale. “L’ottenimento della certificazione ha rappresentato per noi un importante traguardo, che ha segnato l’inizio di un percorso e quindi un punto di partenza, volto a garantire un ambiente sicuro, protetto e inclusivo per tutti i nostri giovani atleti, – spiega Polidori – il nostro impegno, infatti, non deve limitarsi alla formazione sportiva, ma si deve estendere anche all’educazione sociale, al benessere psicologico e alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, sempre più diffusi e preoccupanti in contesti giovanili. Nel primo anno di mantenimento della certificazione, abbiamo implementato una serie di attività mirate a consolidare il contrasto di episodi di bullismo fisico e on line”.

A intervenire ci sono stati il consigliere comunale e provinciale Edoardo Carli, il direttore tecnico del Futsal Prato Cristian Busato, i rappresentanti della SS Lazio C5, della federazione e della società Euroinfoteam che ha aiutato il Futsal Prato nell’ottenimento della certificazione coadiuvata dall’avvocato Corti. Presenti anche studenti e rappresentanti della scuola Dagomari. Durante il 2024 il Futsal Prato ha organizzato una formazione continua per tecnici, dirigenti e volontari, utile a individuare segnali di disagio nei giovani atleti o a comprendere come agire in caso di episodi di bullismo o cyber bullismo. In più sono stati allestiti laboratori di sensibilizzazione per atleti, divisi per fasce d’età, così da promuovere buone pratiche, esempi positivi e dialogo di gruppo. Di pari passo sono stati organizzati momenti di formazione e sensibilizzazione delle famiglie, e nel caso di segnalazioni o situazioni sospette è stato attivato un sistema di supporto psicologico e di consulenza. Il Futsal Prato ha infine promosso workshop per la promozione di una cultura digitale responsabile e ha monitorato l’efficacia delle varie attività.

“Lo sport è lo strumento più efficace per insegnare ai nostri ragazzi l’amicizia, il saper stare in squadra, il rispetto dell’avversario, la competizione leale, l’uso consapevole della propria fisicità, – ha detto il sindaco di Prato, Ilaria Bugetti – ecco perché ritengo fondamentali momenti come questi e una formazione specifica per i dirigenti sportivi. Lo sport ha sempre di più un valore sociale e noi dobbiamo saperne cogliere le potenzialità per aiutare i nostri ragazzi a crescere e a sapersi rapportare gli uni con gli altri e con il mondo degli adulti”.

In vista del 2025 il Futsal Prato intende consolidare quanto fatto e sviluppare ulteriormente le seguenti azioni: estensione dei laboratori e delle formazioni includendo tematiche avanzate legate al bullismo e al cyberbullismo, come l’uso dei videogiochi, il cyberstalking e la dipendenza da social media. Poi lo sviluppo di una piattaforma digitale dedicata alla prevenzione, che possa essere utilizzata per sensibilizzare i ragazzi anche fuori dal campo, con contenuti educativi, video informativi e quiz interattivi. Infine promuovere la collaborazione con altre realtà locali, per rafforzare la rete di supporto e creare sinergie con scuole, associazioni e istituzioni locali.

Contestualmente nel pomeriggio al Gramsci Keynes si è tenuto il duplice torneo giovanile di calcio a 5 promosso sempre dal Futsal Prato. Per la categoria Under 19 sono scese in campo Futsal Prato, Lazio c5, Versilia c5, e la rappresentativa Toscana. Per l’Under 17 Futsal Prato, Lazio c5, Futsal Cornedo e la rappresentativa Toscana. Fra i vari relatori di giornata c’è stato anche il video intervento di Sergio Gargelli, allenatore della nazionale finlandese di calcio a 5. “Il torneo “Un calcio al bullismo” rappresenta un’occasione importante per affrontare uno dei problemi che più affligge i giovani, – ha commentato il coach ed ex Prato Calcio a 5 – mi fa piacere che un simile tema si possa affrontare attraverso lo sport e in particolare il calcio a 5. Nel futsal ogni squadra non può permettersi di avere un giocatore che non difende: solo così si può ottenere un risultato positivo. Questo fattore crea un legame speciale fra i giocatori. Valori di unione e di rispetto reciproco che devono essere diffusi anche nella vita quotidiana. Ogni atleta in tal senso deve essere responsabilizzato nella promozione di questi sentimenti”.