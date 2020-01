Prevenire le molestie sui luoghi di lavoro: il Comune di Campi firma un accordo

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio ha aderito all’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, sottoscritto a livello europeo dalle rappresentanze sindacali Businesseurope, Ceep, Ueapme ed Etu e recepito nel gennaio 2016 da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. “Il documento – si legge in una nota – ribadisce l’inaccettabilità di qualsiasi atto perpetrato sul luogo di lavoro che si configuri come molestia o violenza, riconoscendo che in nessun modo possa essere violata la dignità di lavoratrici e lavoratori. Le parti si impegnano quindi ad adoperarsi per prevenire e denunciare tali comportamenti, collaborando affinché nei luoghi di lavoro vengano favorite relazioni interpersonali basate su correttezza reciproca ed uguaglianza”. “Questo protocollo – dichiara l’assessore alle pari opportunità Ester Artese – segna un altro importante passo nel lavoro che stiamo portando avanti con associazioni e con le forze sociali ed economiche sui temi delle pari opportunità. Serve, certamente, un importante passo in avanti a livello culturale, nelle famiglie, nei posti di lavoro e nelle scuole perché battaglie sui diritti e sulle pari opportunità appartengono a tutti”.