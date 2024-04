“Prevenire per una vita migliore”: incontro del Rotary Club Bisenzio Le Signe con tre specialisti del settore

SIGNA – “Prevenire per una vita migliore”: questa l’iniziativa organizzata sabato scorso dal Rotary Club Bisenzio Le Signe all’interno del Mseo della paglia con il patrocinio del Comune di Signa e dal Distretto 2071. Un evento aperto ai soci e alla cittadinanza che ha coinvolto professionisti del settore sanitario allo scopo di offrire a tutti delle utili informazioni sulla prevenzione, appunto, per condurre “una vita migliore”. Ad aprire i lavori la socia del club, Carla Biasio, psicologa e titolare del centro diagnostico Gynaikos di Prato, insieme a lei la presidente del club Elisabetta Benvenuti: “L’iniziativa – ha spiegato – si inserisce nell’ambito di una delle sette aree di intervento del Rotary International: quella che opera per combattere le malattie e che fa seguito ad altre realizzate sul territorio per la tutela dell’ambiente, altra area di mission rotariana”. Quindi, a per conto del Distretto 2071, è intervenuta Chiara Pagni, socia del club nonché assistente del Governatore (in foto), sottolineando “la missione del Rotary e di come in tutto il mondo i rotariani si caratterizzino per l’impegno sociale”.

Tra i soci fondatori del club il sindaco di Signa, Giampiero Fossi: “Voglio ringraziare il Rotary Club Bisenzio Le Signe per l’attenzione che in questi anni ha posto indirizzando svariati service sul territorio a beneficio e a sostegno della cittadinanza: dai defibrillatori all’intervento sul parco di Villa San Lorenzo, agli interventi per il l’acquisto di opere da destinare al museo, piuttosto che sulla scuola”. Da parte sua, Angelita Benelli, presidente dell’Associazione Museo della Paglia ha ricordato come “questa istituzione del tessuto sociale signese, dopo il trasferimento nella nuova sede, abbia assunto il ruolo di importante polo di aggregazione culturale conservando al proprio interno la testimonianza della vivacità imprenditoriale e creativa di un popolo che ha utilizzato la lavorazione della paglia come veicolo di accrescimento sociale e culturale”.

Quindi spazio agli interventi dei tre relatori che, ognuno dei quali, per il proprio ambito di competenza professionale: Sandra Catarzi, dirigente medico, specialista in senologia e screening mammografico già dipendente di Ispro, ha illustrato il percorso di prevenzione e di studio delle patologie del tumore al seno. Matteo Nesi, fisioterapista signese, ha offerto un’ampia carrellata di esempi in cui la corretta postura e gli stili di vita siano alla base di un vivere sano e armonico per cercare di rifuggire dai luoghi comuni che vedono i lati peggiori l’invecchiamento. Attilio Carini, specializzato in angiologia medica, con una lunga esperienza professionale in varie realtà territoriali e che ora opera come direttore sanitario presso il Centro Gynaikos, ha illustrato i meccanismi della sclerosi sui principali vasi sanguigni, dalle carotidi all’aorta addominale a quella femorale e degli esami diagnostici propedeutici che consentono l’individuazione di stati patologici e la conseguente cura. A concludere la mattinata il socio onorario del club, Marco Mazzoni, attore dilettante e interprete “versatile” di poesie. “Ancora una volta – si legge in una nota – il Rotary Club Bisenzio Le Signe si è distinto per l’impegno a sostegno del territorio e dei suoi abitanti offrendo questa importante opportunità di riflessione sul tema della prevenzione”.