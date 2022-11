Prevenzione del rischio sismico, dalla Regione 1,5 milioni per il municipio di Calenzano

CALENZANO -La Regione Toscana finanzia con 1.530.000 euro la messa in sicurezza del municipio di Calenzano. Le risorse, per le quali il Comune di Calenzano aveva fatto richiesta, arrivano dal Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2022 (DOPS 2022 – II stralcio). Grazie al supporto della Regione Toscana, il Comune di Calenzano prosegue nell’adeguamento e […]

CALENZANO -La Regione Toscana finanzia con 1.530.000 euro la messa in sicurezza del municipio di Calenzano. Le risorse, per le quali il Comune di Calenzano aveva fatto richiesta, arrivano dal Documento Operativo per la Prevenzione Sismica 2022 (DOPS 2022 – II stralcio). Grazie al supporto della Regione Toscana, il Comune di Calenzano prosegue nell’adeguamento e nella messa in sicurezza proprio patrimonio edilizio destinato a funzioni istituzionali. Dopo gli interventi eseguiti sulle strutture scolastiche, è adesso la volta del Municipio sul quale, data la sua funzione strategica, saranno realizzati lavori strutturali essenziali di prevenzione sismica. Sull’edificio di piazza Vittorio Veneto, realizzato negli anni Trenta, è già stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica, sempre con il contributo della Regione Toscana. A seguito di questi studi sono state individuate le linee guida per l’intervento, che si concentrerà soprattutto sul rifacimento completo del tetto e su interventi al controsoffitto. In più sarà necessario intervenire sui solai e sulle murature, che richiederanno un ulteriore approfondimento di indagini. Entro fine anno sarà affidato l’incarico per la progettazione, i lavori inizieranno nel 2024 per terminare nel 2025.

“I terremoti non si possono prevenire né contenere – commenta l’assessore regionale con delega alla Prevenzione del rischio sismico, Monia Monni – ma i loro effetti sì. I fattori di rischio dipendono dalla frequenza e dall’intensità di un terremoto, sui quali non si può agire, ma anche l’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio, sul quale invece possiamo e dobbiamo investire poderosamente, come stiamo sistematicamente facendo, soprattutto sugli immobili pubblici. Esprimo soddisfazione per questo finanziamento ottenuto dal Comune di Calenzano, che sa sempre distinguersi per la qualità progettuale degli interventi che propone ai bandi regionali”. “Mi preme sottolineare – commenta il sindaco di Calenzano, Riccardo Prestini – la comune visione della Regione Toscana e del Comune di Calenzano riguardo alle politiche di prevenzione e riduzione dei rischi sismico e idraulico. Grazie al prezioso supporto, anche economico, della Regione Toscana, l’attenzione della nostra amministrazione è ancora più rivolta a tutti quegli interventi per la messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio, con particolare riferimento agli edifici pubblici strategici e rilevanti, di cui sono concreta testimonianza il finanziamento dei lavori di completamento della cassa di espansione la Gora, gli studi e le indagini per la microzonazione sismica e la vulnerabilità degli edifici e, adesso, l’intervento dedicato all’adeguamento del rischio sismico per il Municipio di Calenzano. Il Comune di Calenzano ringrazia la Regione Toscana per la sua azione costante di stimolo e sostegno alle amministrazioni locali nel porre attenzione alle attività di prevenzione e riduzione dei rischi utili a evitare o limitare i danni che eventi naturali sempre più frequenti causano nel nostro Paese e anche nella nostra regione”.