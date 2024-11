Prevenzione e sicurezza urbana: organizza “Exinea”, la Polizia municipale dà le risposte che servono

SIGNA – L’appuntamento era nei locali dell’Officina Odeon 5. E’ qui, infatti, che ieri pomeriggio, organizzato dall’associazione “Exinea”, c’è stato un momento di confronto e approfondimento insieme al comandante della Polizia municipale signese, Fabio Caciolli, nell’occasione accompagnato da un paio di agenti. Tanti gli spunti interessanti emersi da quella che era un’iniziativa voluta nel segno della sicurezza e che ha permesso di parlare delle nuove modalità di prevenzione ma anche di sicurezza urbana, per poi analizzare quali possono essere le “tecniche” per difendersi dai furti in abitazioni individuando i punti deboli e i rimedi più efficaci. Non solo perché sono stati affrontati i più comuni tentativi di truffa, a casa e non, con l’utilizzo del telefono e di Internet, con le indicazioni da seguire per starne lontani.