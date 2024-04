Prevenzione oncologica: agli Ambulatori della Misericordia l’Unità mobile di Ispro

CAMPI BISENZIO – Per il quinto anno arriva a Campi Bisenzio, presso gli Ambulatori della Misericordia in via Montalvo, l’Unità mobile di Ispro, che resterà a disposizione per lo screening mammografico delle donne di Campi e Calenzano per i prossimi otto mesi. Tutto questo, si legge in una nota, “per ribadire l’attenzione che gli Ambulatori della […]

CAMPI BISENZIO – Per il quinto anno arriva a Campi Bisenzio, presso gli Ambulatori della Misericordia in via Montalvo, l’Unità mobile di Ispro, che resterà a disposizione per lo screening mammografico delle donne di Campi e Calenzano per i prossimi otto mesi. Tutto questo, si legge in una nota, “per ribadire l’attenzione che gli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio hanno da sempre verso la prevenzione oncologica. Le donne campigiane e calenzanesi che hanno fra i 45 e i 74 anni, quindi, riceveranno al proprio domicilio un avviso con il giorno e l’orario destinato loro per la mammografia. Per informazioni o per spostare l’appuntamento, le utenti potranno chiamare il Cup metropolitano al numero 055 545454, (digitando il tasto 4 e poi il tasto 1 per scegliere Ispro). L’Unità mobile messa a disposizione da Ispro è il mezzo di più recente acquisizione da parte dell’Istituto e pertanto risulta dotato di attrezzature di ultima generazione”.

“Da sempre – dicono dagli Ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio – facciamo della prevenzione sanitaria uno dei capisaldi della nostra mission. Abbiamo accolto ancora una volta con entusiasmo la proposta fatta da Ispro, mettendoci al tempo stesso al servizio della comunità, ed è per noi motivo di soddisfazione collaborare con l’Istituto, riconosciuto dalla Regione Toscana come Centro di riferimento regionale per la prevenzione oncologica, anche con funzione di consulenza e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie della Regione per l’attivazione dei programmi di screening”. “Questo accordo – precisa il direttore sanitario di Ispro, il dottor Roberto Gusinu – si inserisce nell’ambito della rinnovata sinergia dell’Istituto con le associazioni di volontariato e intende disegnare percorsi omogenei, condivisi, appropriati e sicuri, per una sempre maggiore tutela della salute dei cittadini”. A occuparsi dell’accoglienza delle pazienti con gli operatori di Ispro saranno i volontari della Misericordia e del gruppo Unitalsi di Campi Bisenzio”.