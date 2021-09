Prima campanella per le scuole di Campi: tutti gli interventi per la messa in sicurezza

CAMPI BISENZIO – Dopo i lunghi periodi di Dad che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, gli istituti campigiani sono pronti a un anno scolastico in presenza. Per inaugurare l’anno scolastico a suonare la prima campanella ci sarà il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, che alle 8.30 di questa mattina accoglierà gli […]

CAMPI BISENZIO – Dopo i lunghi periodi di Dad che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, gli istituti campigiani sono pronti a un anno scolastico in presenza. Per inaugurare l’anno scolastico a suonare la prima campanella ci sarà il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, che alle 8.30 di questa mattina accoglierà gli studenti della Matteucci di via Buozzi. Un momento di festa che condividerà con il sindaco Emiliano Fossi, “orgoglioso – si legge in una nota – di accogliere gli studenti campigiani. Oltre ad aver preso tutte le precauzioni possibili per prevenire l’emergenza Covid-19, l’amministrazione ha portato avanti numerosi lavori per rendere più sicuri e fruibili gli undici plessi scolastici campigiani”.

Interventi che vanno dalla messa in sicurezza delle pareti esterni all’Asilo Nido Stacciaburatta di Capalle alla Lorenzo il Magnifico di via Ombrone, passando per l’importante lavoro di adeguamento sismico e di efficientamento energetico della Vamba di San Donnino. Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero, “si tratta di interventi importanti per assicurare la massima sicurezza dei nostri plessi scolastici e migliorarne anche la vivibilità”.

L’assessore alle politiche educative Monica Roso ricorda invece le difficoltà degli ultimi due anni e ribadisce l’importanza del lavoro fatto negli ultimi mesi: “Gli studenti e le loro famiglie hanno passato un periodo molto complicato: voglio ringraziare gli insegnanti e il corpo non docente per la sensibilità dimostrata in tutto il periodo della pandemia. La loro grande disponibilità ha minimizzato tanti problemi che sarebbero potuti essere gravissimi. Adesso siamo pronti a ripartire nella massima sicurezza”.

Soddisfatto anche il sindaco Emiliano Fossi, che manda un augurio in vista del prossimo anno scolastico: “Sarà un anno importante per tutti gli studenti campigiani, che dovranno recuperare anche la socialità e le relazioni che non hanno potuto coltivare nell’ultimo anno. Un grande in bocca al lupo a tutti loro, e un grazie di cuore a tutte le persone che si prendono cura dei nostri ragazzi con passione, pazienza e dedizione”.