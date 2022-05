Prima di tenta di investirlo con l’auto e poi lo accoltella: succede a Brozzi, trenta i giorni di prognosi

FIRENZE – Prima ha tentato di investirlo con l’auto e poi lo ha accoltellato: è successo ieri sera, 25 maggio, intorno alle 22 in via di Brozzi, all’esterno di un bar, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di nazionalità marocchina, 29 anni, con precedenti di polizia per vari reati, è stato […]

FIRENZE – Prima ha tentato di investirlo con l’auto e poi lo ha accoltellato: è successo ieri sera, 25 maggio, intorno alle 22 in via di Brozzi, all’esterno di un bar, dove, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di nazionalità marocchina, 29 anni, con precedenti di polizia per vari reati, è stato aggredito da un altro uomo che, arrivato a forte velocità a bordo di un’auto, ha prima cercato di investirlo in retromarcia e, una volta sceso dal mezzo, lo ha raggiunto e colpito con alcuni colpi di coltello, fuggendo poi a piedi per le strade circostanti. Nella circostanza l’uomo rimasto ferito, soccorso da personale sanitario del 118, è stato trasportato all’ospedale di Careggi con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Firenze e del Nucleo Radiomobile.