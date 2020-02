Prima giornata di Carnevale in piazza tra coriandoli e giochi

SESTO FIORENTINO – Coriandoli, mascherine e la Banda musicale di Sesto Fiorentino per la prima giornata, oggi 16 febbraio del Carnevale di Sesto Fiorentino. In piazza Vittorio Veneto famiglie e bambini vestiti in maschera si sono divertiti salendo sul trenino di Carnevale che li ha accompagnati nelle strade del centro cittadini, mentre in piazza lo spettacolo è proseguito con il concorso Maschera e gli spettacolo di illusionismo e le animazioni. Divertimento assicurato per grandi e piccini che si sono ritrovati a tirare i coriandoli in piazza tra la musica e le esibizioni degli animatori. Gli altri appuntamenti del Carnevale, organizzato dalla Pro Loco di Sesto Fiorentino saranno: domenica 23 febbraio con spettacoli di danza e altro e martedì 25 febbraio dalle 16 alle 18. Altre iniziative saranno presenti in alcuni luoghi di Sesto: alla Libreria Rinascita fino al 22 febbraio è allestita la mostra “Maschere che Passione” di Mauro Filoni a cura di Quintozoom. Al Magosvago di via Giachetti il 20 febbraio alle 17 si terrà un laboratorio creativo per preparare maschere di Carnevale (Prenotazione obbligatoria al tel. 055.443442) per bambini di età 5-10 anni e sabato 22 febbraio dalle 16 alle 18 con Trucca bimbi gratuito per tutte le mascherine. Carnevale al cinema martedì 25 febbraio al Grotta con “Mio fratello rincorre i dinosauri” spettacolo alle 10 e alle 14 e “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” spettacoli alle 10 e alle 14. Prenotazione obbligatoria: inviare una email a [email protected] Venerdì 21 febbraio a Villa Gerini alle 20 si terrà la Gran Festa di Carnevale. Cena in Villa, Animazione, Musica, Lotteria, Concorso Maschere. Prenotazione obbligatoria a [email protected]