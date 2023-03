Prima la formazione, poi la pratica: in mostra all’Atelier degli Artigianelli i prodotti realizzati durante i laboratori “Carta su Carta”

FIRENZE – In mostra c’è l’arte. Ma anche l’artigianato, quello di qualità, che rende il prodotto un’eccellenza. Si è aperta nei giorni scorsi la mostra di artigianato prevista dal Progetto Erasmus+ Art@Heart, Social Handcraft Experience (ID 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157) presso l’Atelier degli Artigianelli, in via dei Serragli a Firenze. Il progetto, infatti, è finanziato dal Programma Erasmus+, […]

FIRENZE – In mostra c’è l’arte. Ma anche l’artigianato, quello di qualità, che rende il prodotto un’eccellenza. Si è aperta nei giorni scorsi la mostra di artigianato prevista dal Progetto Erasmus+ Art@Heart, Social Handcraft Experience (ID 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157) presso l’Atelier degli Artigianelli, in via dei Serragli a Firenze. Il progetto, infatti, è finanziato dal Programma Erasmus+, bando 2021, ed è capitanato dall’Associazione Atelier degli Artigianelli, la cui finalità primaria è quella di diffondere, attraverso corsi, laboratori e incontri con esperti artigiani e professionisti, le conoscenze riferite ai mestieri d’arte legati al mondo della carta. Ma ne fanno parte anche LAO Le Arti Orafe (la prima scuola italiana dedicata allo studio dell’oreficeria) e Spazio Reale Formazione (l’agenzia formativa del centro polifunzionale e di coesione sociale e interculturale di Campi Bisenzio, con consolidata esperienza nella progettazione degli Erasmus Plus). Due anche i partner stranieri, la scuola di arte spagnola Escuela de Arte 3, e la scuola lettone di musica arte e design Liepajas Muzikas makslas un dizaina vidusskola. Alla mostra, tuttora in corso presso l’Istituto, sono esposti i prodotti realizzati durante i laboratori “Carta su Carta” di Associazione Atelier degli Artigianelli e “Sartoria Creativa” in collaborazione con Arti21. La mostra è aperta anche tutta la prossima settimana, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

“L’associazione – ha detto Ugo Bargagli, consigliere dell’Associazione Atelier degli Artigianelli – è nata con lo scopo di mantenere viva la tradizione artigianale nell’Oltrarno e questo progetto è la riprova del successo e della buona idea: sviluppare questo tipo di attività all’interno del complesso dell’Istituto degli Artigianelli, dove sono presenti tantissime realtà legate al mondo dell’artigianato. Questo, infatti, è uno dei tanti luoghi che aggiungono valore alla cultura e mantengono vive le tradizioni della città che l’hanno resa così attraente fino a oggi e sarebbe opportuno riuscire a conservarle. Sono molto colpito dalla mostra e da quello che i ragazzi sono riusciti a fare in così poco tempo attraverso una formazione breve ma di altissimo livello”.

Il prossimo 13 aprile alle 10.30 è previsto l’evento di chiusura del progetto, sempre presso la stessa sede. In quell’occasione, infatti, verranno illustrati i risultati ottenuti e dell’inaugurazione della mostra finale del progetto, che vedrà l’esposizione di tutti i prodotti realizzati durante i laboratori di artigianato artistico realizzati: “Carta su Carta” dell’Atelier degli Artigianelli, “Sartoria Creativa” a cura di Arti21, “Gioielli sostenibili” di LAO Le Arti Orafe, “Oreficeria con materiali di riuso” di LMMDV, Lettonia, “Gioielli simbolici” di Escuela de Arte 3, Spagna. Durante il pomeriggio, invece, a partire dalle 14.30, si svolgeranno delle brevi dimostrazioni dal vivo di decorazione della carta, di incisione e di sartoria creativa.