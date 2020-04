“Prima la salute di clienti e dipendenti”: la Libreria Editrice Fiorentina resta chiusa

FIRENZE – La Libreria Editrice Fiorentina, con cui abbiamo collaborato in più di un’occasione, “ha deciso, seppur con dispiacere, – si legge in una nota – di non riaprire la libreria in via de’ Pucci, 4 a Firenze per continuare a tutelare la salute di clienti e dipendenti, continuando a dare così il suo contributo alla lotta contro il Covid-19. La salute rimane il bene primario. Aspetteremo che anche altre attività possano riaprire per ripartire insieme. Ma la Lef continua ad andare avanti forte e orgogliosa dei suoi oltre 100 anni di storia, della sua tradizione e del suo pensiero profetico e avanguardista”. “Stiamo lavorando ai prossimi libri, – continua – alle prossime presentazioni ed eventi perché vogliamo tenere uno sguardo fiducioso e puntato verso il futuro e restiamo caparbiamente convinti che la cultura sia un valore aggiunto soprattutto in momenti come questo. I libri possono farci sognare, ridere, piangere, sperare, volare lontano, traghettarci oltre la zona buia dell’ignoranza. Restiamo però in contatto: [email protected] – [email protected], telefono 055/579921 Se avete letto un nostro libro, diteci la vostra o chiedeteci qualche consiglio di lettura, saremo felici di rispondervi. I volumi possono essere acquistati nelle librerie, negli store on line e sul nostro sito: www.lef.firenze.it oppure sulla pagina Facebook”.