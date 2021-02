Prima va a sbattere contro il muro di una casa con una “Minicar” e poi scappa: denunciato dai Carabinieri

SIGNA – Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti hanno denunciato in stato di libertà, per reato di ricettazione, J.G., 31 anni, del posto. Questa notte, infatti, intorno alle 1, i militari dell’Arma sono intervenuti in via Pistoiese, dove era era stato segnalato un incidente stradale. Sul posto, i […]

SIGNA – Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti hanno denunciato in stato di libertà, per reato di ricettazione, J.G., 31 anni, del posto. Questa notte, infatti, intorno alle 1, i militari dell’Arma sono intervenuti in via Pistoiese, dove era era stato segnalato un incidente stradale. Sul posto, i Carabinieri hanno constatato che una “Minicar” aveva urtato il muro di una casa prima di essere abbandonata dal conducente che si è dato alla fuga. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo era stato rubato a Firenze il 15 gennaio scorso. Successivamente, in seguito ad alcune verifiche effettuate presso gli ospedali, i Carabinieri hanno accertato che l’uomo era stato soccorso, poco dopo l’incidente, dal personale del 118 che lo aveva trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Careggi con lesioni personali compatibili con l’incidente, ovvero un “trauma cranico lieve con ferita lacera profonda fronto-temporale suturata” guaribili in 10 giorni. La visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso di acquisire sufficienti elementi per ritenere che l’uomo fosse alla guida del veicolo in questione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.