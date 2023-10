Primark ospiterà una serie di workshop per insegnare come amare i propri abiti più a lungo

CAMPI BISENZIO – Primark ospiterà una serie di workshop gratuiti in selezionati negozi italiani che insegneranno ai clienti come amare i propri abiti più a lungo. I workshop, tenuti dalle stiliste Antonietta Circolo, Giorgia Cicatello e Laura Ciarla, insegneranno ai partecipanti le tecniche base di riparazione del cucito a mano, la riparazione delle cerniere e […]

CAMPI BISENZIO – Primark ospiterà una serie di workshop gratuiti in selezionati negozi italiani che insegneranno ai clienti come amare i propri abiti più a lungo. I workshop, tenuti dalle stiliste Antonietta Circolo, Giorgia Cicatello e Laura Ciarla, insegneranno ai partecipanti le tecniche base di riparazione del cucito a mano, la riparazione delle cerniere e la sostituzione dei bottoni. I workshop si terranno il 19 ottobre a Firenze e il 26 ottobre a Roma Est. L’attivazione di questi workshop dedicati alla riparazione degli abiti in tutta Italia avviene a seguito di un programma pilota di successo in diversi paesi europei nello scorso anno. Infatti, ad oggi Primark ha ospitato oltre 100 workshop di riparazione nel Regno Unito, in Irlanda, Germania, Francia e Paesi Bassi. Le sessioni gratuite sono adatte ai principianti, cui verrà fornita una borsa riutilizzabile e un kit da cucito. Le lezioni si concentreranno sulle tecniche di riparazione e sulle nozioni base di moda, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per riparare e reindossare i propri abiti.

“Siamo molto contenti di ospitare nei negozi italiani i workshop di riparazione, – dice Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italiaa seguito del successo ottenuto negli altri paesi europei. Sappiamo che i nostri clienti attribuiscono grande valore ai propri abiti, e li vogliono conservare e indossare il più a lungo possibile. Non vediamo l’ora di accoglierli nei nostri corsi dove impareranno nuove tecniche di cucito a mano. Educare i clienti sulle tecniche di riparazione degli abiti è un piccolo passo avanti nel nostro percorso di sostenibilità. È un passo avanti anche nel modo in cui possiamo utilizzare i nostri punti vendita e creare contenuti educativi sui nostri canali, per coinvolgere tutti nel cambiamento”

“Ho sempre avuto passione sia per la moda che per l’insegnamento, ed è per questo che sono entusiasta di collaborare con Primark e contribuire così ai suoi workshop. – dice Antonietta Circolo, stilista e conduttrice dei workshop di Via TorinoQuesti corsi forniranno ai partecipanti nozioni di cucito di base, ma estremamente importanti, che gli permetteranno di indossare i loro abiti tanto amati ancora più a lungo”.

I laboratori di riparazione rientrano nella più ampia strategia di sostenibilità di Primark: Primark Cares. Primark si è impegnata a diventare un’azienda più sostenibile e circolare entro il 2030 e sta cambiando il modo in cui produce e acquista i prodotti.

Circolarità significa progettare e creare abiti pensando al futuro, in modo che possano essere indossati più e più volte, per poi dare nuova vita ad abiti e materiali quando non vengono più utilizzati.

L’anno scorso Primark ha lanciato la sua prima linea di prodotti circolari utilizzando il nuovo Circular Product Standard, basato sui principi stabiliti dalla Ellen MacArthur Foundation.