Primo consiglio comunale della nuova consiliatura

SESTO FIORENTINO – Si terrà mercoledì 20 ottobre alle 20,30 presso la Sala consiliare “V Maggio”, è convocato il Consiglio comunale per la prima seduta della nuova consiliatura.La seduta non sarà aperta al pubblico a causa delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 e sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà mercoledì 20 ottobre alle 20,30 presso la Sala consiliare “V Maggio”, è convocato il Consiglio comunale per la prima seduta della nuova consiliatura.

La seduta non sarà aperta al pubblico a causa delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 e sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 – Esame della condizione degli eletti, surroghe e subentri (art. 41, comma 1, e art. 64, comma 2, D. lgs. n. 267/2000 s.m.i.).

2. Elezione del Presidente del Consiglio comunale (art. 16 dello Statuto comunale e art. 7 del regolamento del Consiglio comunale).

3. Elezione componenti dell’Ufficio di Presidenza (art. 7 comma 3 e art. 9 commi 2 e 3 del regolamento del Consiglio comunale).

4. Giuramento del Sindaco (art. 50, comma 11, del D. lgs. n. 267/2000 e art. 7, comma 3, del regolamento del consiglio comunale).

5. Comunicazione della nomina del Vicesindaco e dei componenti della Giunta comunale (art. 46, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000 e art. 7, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale).

6. Elezione della Commissione elettorale comunale (art. 41, comma 2, del D. lgs. n.267/2000 e art. 7, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale).

7. Nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (art. 13 della Legge n. 287/1951).

8. Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Approvazione (art. 50, comma 8, del D. lgs. n. 267/2000 e art. 9 dello Statuto comunale).

9. Linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, del D. lgs. n. 267/2000).