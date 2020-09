Primo giorno di scuola con le nuove modalità

SESTO FIORENTINO – Primo giorno di scuola senza grandi problemi. Gli oltre 6mila studenti (4170 dei tre istituti comprensivi e circa 1550 del Calamandrei) questa mattina 14 settembre sono entrati nelle loro classi in una modalità diversa da quella degli ultimi anni: rispettando le file degli ingressi, usando il gel disinfettante a loro disposizione e sedendosi nei banchi muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale. Tutto a posto per questo primo giorno di scuola, dunque, anche secondo l’assessore alla pubblica istruzione Silvia Bicchi. “Siamo molto soddisfatti per come si è svolto questo primo giorno di scuola. – dice l’assessore Bicchi – Tutti i comprensivi si sono fatti trovare pronti, il rispetto delle regole è stato rigoroso da parte di tutti, alunni e insegnanti. Le famiglie sono state puntuali e precise nel seguire gli orari differenziati e, al termine di una giornata tanto attesa, non possiamo che essere felici per questo primo importante ritorno alla normalità. Dopo uno straordinario lavoro di coordinamento tra uffici comunali, ditte edili e di traslochi e scuole, oggi abbiamo restituito ai nostri ragazzi la scuola per quello che deve essere, un’opportunità di crescita, confronto e socialità. A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio tutti gli uffici comunali, le ditte incaricate, i dirigenti, gli insegnanti, gli alunni, i genitori, con l’augurio che questo che si apre oggi sia un anno di riscoperta dell’essere una comunità in crescita che apprende insieme”.