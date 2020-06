Primo “Giovedì sotto le stelle” nel centro cittadino

SESTO FIORENTINO – Primo giovedì di shopping serale a Sesto Fiorentino. Con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto avveniva in passato, i Giovedì sotto le stelle hanno preso il via ieri sera 18 giugno. Le serata dei negozi aperti il giovedì accompagneranno i sestesi per gran parte della stagione estiva. E ieri, anche se […]

SESTO FIORENTINO – Primo giovedì di shopping serale a Sesto Fiorentino. Con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto avveniva in passato, i Giovedì sotto le stelle hanno preso il via ieri sera 18 giugno. Le serata dei negozi aperti il giovedì accompagneranno i sestesi per gran parte della stagione estiva. E ieri, anche se timidamente, è iniziato lo shopping serale, molte persone per strada con le mascherine sul volto, qualche coda davanti alle gelaterie. I negozi del centro (via Cavallotti, via Alighieri e via Verdi e via Gramsci) aperti. Come annunciato dal sindaco Lorenzo Falchi tra pochi giorni, l’amministrazione comunale presenterà anche il cartellone degli eventi estivi. Un altro passo verso la ripartenza.