Primo lotto della variante a via Livornese: da lunedì 12 aprile chiusura al traffico e divieto di sosta in via De Amicis

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’intervento di realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese con i lavori di realizzazione della rampa che collegherà via di Sotto con il ponte a Signa e successivamente della rotonda che sostituirà l’incrocio con semaforo sulla ex 67. In questa fase è necessario intervenire in via De Amicis che sarà chiusa al traffico a partire da lunedì 12 aprile fino al termine dei lavori per effettuare lo spostamento dei sottoservizi (per allacciamento delle reti di Enel e gas) per la realizzazione delle opere e successivamente per il completamento degli interventi previsti dal progetto. Proprio per sopperire alla mancanza di parcheggi occupati dal cantiere dei lavori, “l’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha stipulato un accordo di comodato d’uso gratuito con un privato per mettere a disposizione dei cittadini una nuova area di sosta situata nel viale di collegamento fra via Livornese e la ex sorgente Fontepatri, dove sono disponibili 25 posti auto. L’area di sosta sarà accessibile in maniera gratuita fino alla conclusione dei lavori”.