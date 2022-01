Primo lotto della variante a via Livornese, i lavori procedono. A fine estate la chiusura del cantiere

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’intervento di realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese con la costruzione della rampa di collegamento fra via di Sotto e Ponte a Signa e la realizzazione della rotonda in corrispondenza fra l’incrocio tra la SS 67 e il ponte sull’Arno. E per rendersi conto personalmente dell’avanzamento dei […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue l’intervento di realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese con la costruzione della rampa di collegamento fra via di Sotto e Ponte a Signa e la realizzazione della rotonda in corrispondenza fra l’incrocio tra la SS 67 e il ponte sull’Arno. E per rendersi conto personalmente dell’avanzamento dei lavori, questa mattina il sindaco Angela Bagni e l’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso hanno effettuato un sopralluogo al cantiere dei lavori.

Oggi, infatti, è appena terminata la realizzazione delle travi di fondazione collegate ai pali posizionati in verticale che scendono in profondità per 11 metri. La prossima fase sarà la sistemazione del sottofondo stradale e la realizzazione dell’armatura per i pilastri su cui poggerà l’impalcato della strada: il progetto prevede una rampa realizzata sfruttando una struttura di sostegno a telaio, in parte in cemento armato gettato in opera (pilastri) e in parte utilizzando un impalcato in precompresso (travi porta solaio e soletta) che collegherà via di Sotto con il ponte sull’Arno. Chi percorrerà la rampa avrà la precedenza per l’immissione sul ponte in direzione Signa. Al di sotto della stessa verrà ricavata una superficie utile da destinare ad un parcheggio che avrà una capienza di 30 posti auto.

All’intero del primo lotto è prevista anche la realizzazione di una rotonda in corrispondenza con l’incrocio tra via del Ponte Nuovo e via Livornese, che oltre a facilitare lo scorrimento del traffico veicolare dovrebbe ridurre il rischio di incidente stradale. La nuova strada comprenderà anche una pista ciclabile che si snoderà parallelamente all’unico marciapiede previsto lato Arno. I lavori procedono secondo il cronoprogramma stilato a seguito della ripartenza del cantiere a ottobre 2021. Si prevede quindi la conclusione dell’opera a fine estate 2022.